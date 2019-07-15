Украина в топ-10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя

15 июля, 2019, 10:00

Украина попала в список из 10 стран, где на жителя приходится наибольший объем мусора

Рейтинг создан агентством 24/7 Wall Street, сообщает USA Today.

Для определения крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, используя данные глобальной базы данных Всемирного банка, которую обновляли в сентябре 2018 года.

Согласно расчетам, больше всего мусора на одного жителя приходится в Канаде - около 36 тонн.

На втором месте Болгария - 26,7 тонны на человека, а замыкают тройку стран-лидеров США -26 тонн на человека.

В целом топ-10 стран с наибольшим количеством мусора выглядит так:

Канада - 36 тонн мусора на человека;

Болгария - 26,7 тонн мусора на человека;

США - 26 тонн мусора на человека;

Эстония - 23,5 тонны мусора на человека

Финляндия - 16,6 тонны на человека;

Армения - 16,3 тонны на человека;

Швеция - 16,2 тонны на человека;

Люксембург - 11,8 тонны на человека;

Украина - 10,6 тонны на человека;

Сербия - 8,9 тонны на человека.

Так, в Украине за 2017 год произвели более 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн - опасных отходов.

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По данным исследования, это всего среди 105 стран, которые предоставляют данные об опасных отходах. В то же время в 2017 году в Украине перерабатывали 3,2% мусора, а в Канаде - 20,6%.

В общем мир утопает в мусоре, и, по данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет. Так, из-за роста численности населения и увеличения городских территорий ожидается рост объемов производства мусора в мире по некоторым оценкам, на 70% между 2016 и 2050 годами.

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