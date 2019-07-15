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Espreso.tvОбществоТемнокожая агентка отправила Бонда на пенсию

Темнокожая агентка отправила Бонда на пенсию

В 25-м фильме "бондианы" агента 007 сыграет британская темнокожая актриса Лаша Линч

Об этом сообщает Daily Mail.

События фильма начнутся на Ямайке, где герою Крейга, который решил уйти на пенсию, позвонят с призывом вернуться на шпионскую службу в М16. Однако окажется, что его секретный номер "007" уже принадлежит кому-то другому. По сюжету, агентка, которую играет Лаша Линч, не заменит Дэниэла Крейга, а всего лишь похитит его секретный номер.

  • Напомним, 31-летняя Лаша Линч известна ролью Марии Рэмбо - пилотессы и подруги "Капитанки Марвел" в одноименном фильме.

     

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