Темнокожая агентка отправила Бонда на пенсию
15 июля, 2019, 20:45
В 25-м фильме "бондианы" агента 007 сыграет британская темнокожая актриса Лаша Линч
Об этом сообщает Daily Mail.
События фильма начнутся на Ямайке, где герою Крейга, который решил уйти на пенсию, позвонят с призывом вернуться на шпионскую службу в М16. Однако окажется, что его секретный номер "007" уже принадлежит кому-то другому. По сюжету, агентка, которую играет Лаша Линч, не заменит Дэниэла Крейга, а всего лишь похитит его секретный номер.
- Напомним, 31-летняя Лаша Линч известна ролью Марии Рэмбо - пилотессы и подруги "Капитанки Марвел" в одноименном фильме.
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