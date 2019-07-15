Сутки на фронте: оккупанты получили ответ Объединенных сил и потеряли двух боевиков
15 июля, 2019, 07:28
В воскресенье, 14 июля, российские наемники на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 6 раз - из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Потерь со стороны украинской армии вследствие враждебных обстрелов не зафиксировано. Зато в результате ответа Объединенных сил российские захватчики потеряли двух боевиков ранеными.
С начала суток 15 июля по состоянию на 7:00 террористы 5 раз обстреляли украинские позиции.
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