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Espreso.tvОбществоСутки на фронте: оккупанты получили ответ Объединенных сил и потеряли двух боевиков

Сутки на фронте: оккупанты получили ответ Объединенных сил и потеряли двух боевиков

В воскресенье, 14 июля, российские наемники на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 6 раз - из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Потерь со стороны украинской армии вследствие враждебных обстрелов не зафиксировано. Зато в результате ответа Объединенных сил российские захватчики потеряли двух боевиков ранеными.

С начала суток 15 июля по состоянию на 7:00 террористы 5 раз обстреляли украинские позиции.

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