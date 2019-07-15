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Espreso.tvОбществоСуд отменил ликвидацию банка, связанного с беглым министром Клименко

Суд отменил ликвидацию банка, связанного с беглым министром Клименко


фото: finclub
Окружной административный суд Киева по иску двух бывших акционеров банка "Юнисон" отменил решение правления Национального банка №345 от 18 июня 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка

Об этом говорится в тексте решения суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений 9 июля.

Отмечается, что иски были поданы двумя кипрскими компаниями - "Интентост Системс ЛТД" и "Мелигант Груп ЛТД".

Своим решением суд также признал противозаконным и отменил решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физлиц от 19 июня 2018 №1725 о начале процедуры ликвидации "Юнисон" и делегирования полномочий ликвидатора банка.

Суд обязал НБУ вернуть "Юнисон" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Как известно, банк был связан с Антоном Клименко, погибшим братом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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