Смертельное ДТП на Полтавщине: в партии "Слуга народа" открестились от Сердюкова

15 июля, 2019, 09:33

Партия "Слуга народа" заявила, что участник смертельного ДТП в Полтавской области Алексей Сердюков не возглавляет партийную ячейку и вообще не входит в партию

Об этом сообщила пресс-служба "Слуги народа" в Telegram-канале.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В то же время полтавское издание "Полтавщина" сообщает, что частный предприниматель, основатель группы проектов "Содержание" (местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин) Алексей Сердюков в течение последнего времени занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрия Налетова.