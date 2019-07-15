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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП на Полтавщине: в партии "Слуга народа" открестились от Сердюкова

Смертельное ДТП на Полтавщине: в партии "Слуга народа" открестились от Сердюкова

Партия "Слуга народа" заявила, что участник смертельного ДТП в Полтавской области Алексей Сердюков не возглавляет партийную ячейку и вообще не входит в партию

Об этом сообщила пресс-служба "Слуги народа" в Telegram-канале.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В то же время полтавское издание "Полтавщина" сообщает, что частный предприниматель, основатель группы проектов "Содержание" (местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин) Алексей Сердюков в течение последнего времени занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрия Налетова.

  • Напомним, 13 июля на трассе Полтава-Диканька произошло ДТП, в котором погибла женщина 1980 года рождения и пострадали еще четыре человека, в том числе 12-летний ребенок. За рулем автомобиля-виновника ДТП, находился Алексей Сердюков.
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