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Espreso.tvОбществоС мая в Турции погибли 13 украинских туристов, - консул

С мая в Турции погибли 13 украинских туристов, - консул

С мая по июнь в Турции погибли 13 украинцев

Об этом заявил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает Укринформ.

"В целом это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин - сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, которые приехали сюда на лечение и, к сожалению, не выдержали медицинских различных процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал кровь чистить и онкобольные были", - рассказал дипломат.

Он добавил, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, - это несоблюдение обычных, общих правил поведения (злоупотребление и употребление алкоголя вообще с купанием в море - несовместимые вещи).

"Есть также несколько граждан Украины, умерших естественной смертью, но при непонятных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - уточнил Хоменко.

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