Рост экономики Украины является сдержанным и неустойчивым - Всемирный банк
Об этом рассказала в интервью "Зеркалу недели" экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.
По ее словам, в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, а это очень изменчиво и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть.
Другие сектора, которые вносят большой вклад в рост нашего ВВП - это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов.
"Внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает нам интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию", - считает экономист.
По мнению Головач, пока государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими затратами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными издержками.
"По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украины не может учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП" , - заявила представитель Всемирного банка.
Она считает, что Украина должна уменьшать долговую нагрузку, а это возможно только при условии жесткого контроля за дефицитом бюджета.
"Свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы оно появилось, надо более терпимо относиться к текущим расходам государства", - заявила Головач.
"Заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6% в 2016 году до 11% - в 2018 году. Если сравнивать с европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11% - это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию ", - резюмирует экономист.
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Напомним, до этого Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики до 2021 года. По наихудшему сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%. Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.
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Нацбанк также ожидает замедления темпов экономического роста в год выборов. Согласно прогнозам регулятора, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
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Европейский банк реконструкции и развития недавно ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года.
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15 мая Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы.
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Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году: до уровня 2,7% в год.
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А Госстат повысил показатель роста ВВП Украины до 2,5% в январе-марте.
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