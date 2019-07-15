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Espreso.tvОбществоРоссия готова в течение суток отправить против Украины 200 тыс. военных, - Турчинов

Россия готова в течение суток отправить против Украины 200 тыс. военных, - Турчинов


фото: turchynov.com
Против Украины без дополнительных резервов в любой момент могут использовать группировку войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч

Об этом бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в интервью Lb.ua

По его словам, мощная группировка российских войск размещена вдоль нашей границы и готова к действиям.

"На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей их около 37 тысяч в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ. 33 тысячи в Крыму. С востока нам грозит 8-я армия, в резерве которой находится 49-я 58-я армии Южного военного округа, с севера нависает - 20-я 1-я танковая армии Западного округа. К этому потенциалу необходимо добавить еще 2 армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха, они размещены вдоль нашей границы - 6 ракетных бригад" , - пояснил Турчинов.

"В итоге на нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч. Им даже разворачиваться не требуется. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема", - добавил экс -секретарь СНБО.

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