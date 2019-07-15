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Espreso.tvОбществоРазумков: мир на Донбассе можно установить только путем переговоров, но не с "марионетками"

Разумков: мир на Донбассе можно установить только путем переговоров, но не с "марионетками"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о путях прекращения войны на Донбассе

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает УНИАН.

В частности, по его мнению, переговоры надо вести с теми, кто реально принимает решения, а не с "марионетками".

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - рассказал Разумков.

Он добавил, что установить мир военным путем не удастся, а переговоры должны включать как Минский, так и Нормандский форматы.

"Мы прилагаем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - подытожил Разумков.

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