Разумков: мир на Донбассе можно установить только путем переговоров, но не с "марионетками"
15 июля, 2019, 08:52
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о путях прекращения войны на Донбассе
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает УНИАН.
В частности, по его мнению, переговоры надо вести с теми, кто реально принимает решения, а не с "марионетками".
"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - рассказал Разумков.
Он добавил, что установить мир военным путем не удастся, а переговоры должны включать как Минский, так и Нормандский форматы.
"Мы прилагаем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - подытожил Разумков.
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