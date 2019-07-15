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Espreso.tvОбщество"Вон из Польши": в помещение украинцев бросили подожженную бутылку

"Вон из Польши": в помещение украинцев бросили подожженную бутылку


фото: wyborcza
Неизвестные бросили бутылку с бензином в окно украинских рабочих, которые строят варшавское метро, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами

Об этом сообщает польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, передает "Wyborcza".

"Ночью с пятницы на субботу в помещение украинцев, которые строят метро в Варшаве, была брошена подожженная бутылка с бензином. Одновременно в подъезде появились проклятия (антиукраинские лозунги на стенах)", - говорится в заметке центра в Тwitter, где указано, что это было покушением на убийство.

Пресс-секретарь полиции варшавского участка Воля Марта Суловска в комментарии агентству отметила, что делом вульгарных надписей на здании и вбросом бутылки с зажигательной смесью в помещение через открытое окно занимается полиция.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Материалы этого дела мы сегодня передали в районную прокуратуру Варшава-Воля", - отметила пресс-секретарь полиции.

Она добавила, что на данный момент по этому делу никто не задержан, но не исключила, что это может произойти в ближайшем будущем.

После этого инцидента украинские работники, против которых был совершен акт агрессии, в открытом письме написали, что они придерживаются польских законов, платят налоги и уважают это государство. Следовательно, не видят причин для агрессии. Ведь они сбежали от кровавой войны и экономического кризиса в Польшу, но честно зарабатывают средства своим трудом, как и поляки в других странах Европы.

 

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