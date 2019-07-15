"Карпаты" нацелились на экс-футболиста "Шахтера"

15 июля, 2019, 15:01

Львовские "Карпаты" хотят подписать экс-защитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Кучера

Об этом сообщает Sport Arena .

По данным ресурса, 36-летний Кучер может вернуться в УПЛ, в игроке заинтересованы "Карпаты". С 1 июля Кучер стал свободным агентом и может достаться львовянам бесплатно.

Последние два сезона он выступал за турецкий "Кайсериспор". До этого за "Шахтер" за 11 лет сыграл 167 матчей, забил 7 голов, за сборную Украины провел 56 поединков - 2 гола.