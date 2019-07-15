"Карпаты" нацелились на экс-футболиста "Шахтера"
15 июля, 2019, 15:01
Львовские "Карпаты" хотят подписать экс-защитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Кучера
Об этом сообщает Sport Arena .
По данным ресурса, 36-летний Кучер может вернуться в УПЛ, в игроке заинтересованы "Карпаты". С 1 июля Кучер стал свободным агентом и может достаться львовянам бесплатно.
Последние два сезона он выступал за турецкий "Кайсериспор". До этого за "Шахтер" за 11 лет сыграл 167 матчей, забил 7 голов, за сборную Украины провел 56 поединков - 2 гола.
- 10 июля львовские "Карпаты" арендовали в "Лацио" полузащитника Абукара Мохаммеда.
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