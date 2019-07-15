Премьер Италии не считает, что правительство под угрозой из-за скандала с "помощью" Кремля партии Сальвини

Об этом Конте заявил в воскресенье, передает

"Это было бы неправильным, с моей стороны сказать, что это (расследование по финансированию партии "Лига Севера - ред.") может угрожать существованию правительства", - сказал премьер-министр Италии.

Конте также добавил, что сейчас необходимо дать правоохранителям выполнять свое дело и не делать поспешных выводов.

На прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.

Позже Сальвини возразил эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.

Впоследствии прокуратора Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера".