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Espreso.tvМирПремьер Италии не считает, что правительство под угрозой из-за скандала с "помощью" Кремля партии Сальвини

Премьер Италии не считает, что правительство под угрозой из-за скандала с "помощью" Кремля партии Сальвини


фото: REUTERS
По мнению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, расследование возможного финансирования партии министра МВД Сальвини "Лига Севера" из России не угрожает дальнейшему существованию правительства
Об этом Конте заявил в воскресенье, передает ANSA.

"Это было бы неправильным, с моей стороны сказать, что это (расследование по финансированию партии "Лига Севера - ред.") может угрожать существованию правительства", - сказал премьер-министр Италии.

Конте также добавил, что сейчас необходимо дать правоохранителям выполнять свое дело и не делать поспешных выводов.

На прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.

Позже Сальвини возразил эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.

Впоследствии прокуратора Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера".

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