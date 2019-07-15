Представители бизнеса обвиняют налоговую милицию Днепропетровщины в давлении и информационных атаках

15 июля, 2019, 13:35

Представители бизнеса готовят иск в суд о защите деловой репутации и компенсации убытков к первому заместителю начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ДФС) в Днепропетровской области Сергею Пенькову из-за давления и информационных атак с его стороны

Об этом сообщается в материале, опубликованном "РБК-Украина".

Недавно на телеканале "1 + 1" вышла программа "Гроші", в которой Сергей Пеньков выступил спикером и обвинил компании "Фидея" и "Август Пром" в участии в схемах поставок некачественного топлива Министерству обороны Украины и "Укрзализныце".

В компаниях заявление налоговика считают абсолютным нонсенсом.

Как отмечается в заявлении адвокатов компаний, компании "Август Пром" и "Фидея" действительно осуществляли поставки дизельного топлива структурам Министерства обороны Украины и "Укрзализныци", однако со стороны покупателей нет и не было высказано никаких претензий по качеству поставленной продукции. Более того, ни одна контролирующая служба, ни КРУ, ни правоохранительные органы не вели расследования фактов, о которых идет речь в программе.

По словам адвокатов, не существует ни одного официального заключения, не было проведено ни одной экспертизы, которая свидетельствовала бы о низком качестве поставленного указанным заказчикам топлива, о чем говорится в программе на телеканале.

В компаниях утверждают, что принятие государственными структурами, упомянутыми в сюжете, некачественного топлива полностью исключено.

"В соответствии с установленным законом порядком и делового обычая, приему топлива предшествует несколько лабораторных исследований, проводимых лабораториями производителя, лабораториями "Укрзализныци" и Министерства обороны Украины и независимыми лабораторными учреждениями вроде Инспектората. Соответственно, все принятое покупателями топливо соответствует государственным стандартам и техническим регламентам, чему есть документальные подтверждения в виде результатов лабораторных исследований", - подчеркивается в заявлении.

Также компании утверждают, что не имели никаких хозяйственных отношений с ООО "Софт Оил", ничего не поставляли и не покупали у нее. Любое связывание их с этой компанией абсолютно безосновательно, убеждены бизнесмены.

Обвинения со стороны Пенькова об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов гривен адвокаты также отвергают.

"У компаний отсутствуют долги перед бюджетом, отсутствуют какие-либо согласованые и невыполненные налоговые обязательства. Если бы были законные претензии к компаниям со стороны налоговой, то складывались бы соответствующие акты, с которыми компании должны были быть ознакомлены, они бы имели возможность предоставить возражения и так далее. Ничего этого нет. Но вместо этого безосновательные обвинения от главного налогового милиционера Днепропетровщины", - говорится в заявлении адвокатов.

Компании заявляют, что кроме информационной атаки, испытывают и серьезное давление со стороны Сергея Пенькова из-за преследований в пределах сфабрикованного уголовного дела. Днепропетровские налоговые милиционеры с 25 июня 2019 и до начала июля 2019 находились якобы с обысками на базах, на которых хранились горюче-смазочные материалы компаний.

"Чем закончится эта кампания давления на бизнес по всем фронтам - пока неизвестно. Но по заявлениям бизнеса можно сделать вывод, что один из руководителей Днепропетровской ДФС продолжает задействовать весь арсенал возможностей, чтобы уничтожить компании, которые, вероятно, отказались играть за его "правилам". В ход уже идут не только карманные суды и административное давление, но информационные атаки", - говорится в статье.