Под Киевом столкнулись маршрутный автобус и леговик: 3 погибли, 9 травмированы

15 июля, 2019, 10:29

ДТП произошло в понедельник, 15 июля, в 5:50 часов утра на автотрассе Киев-Чоп, вблизи с. Гуровщина, в направлении столицы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины в Facebook.

По предварительным данным произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeo" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения 3 человек из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.