//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод Киевом столкнулись маршрутный автобус и леговик: 3 погибли, 9 травмированы

Под Киевом столкнулись маршрутный автобус и леговик: 3 погибли, 9 травмированы

ДТП произошло в понедельник, 15 июля, в 5:50 часов утра на автотрассе Киев-Чоп, вблизи с. Гуровщина, в направлении столицы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины в Facebook.

По предварительным данным произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeo" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения 3 человек из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать