Под Киевом столкнулись маршрутный автобус и леговик: 3 погибли, 9 травмированы
15 июля, 2019, 10:29
ДТП произошло в понедельник, 15 июля, в 5:50 часов утра на автотрассе Киев-Чоп, вблизи с. Гуровщина, в направлении столицы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины в Facebook.
По предварительным данным произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeo" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения 3 человек из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.
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