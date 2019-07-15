Новая команда "новых лиц" хочет отодвинуть Украину от Европы, - Княжицкий
Об этом во время телемарафона "Стоп реванш" телеканалов Еспресо, Прямого и 5 канала заявил глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Он прокомментировал заявления, прозвучавшие со стороны окружения президента Владимира Зеленского о пересмотре языкового законодательства.
"Заявления так называемой новой команды "новых лиц" мотивированы тем, что для Путина очень важно доказать, что украинцы и россияне - это один народ. Якобы нет украинцев, нет украинского языка. То, что делает сейчас Зеленский, очень сильно напоминает то, что делал Лукашенко после прихода к власти. Он провел референдум, и одним из вопросов на нем было предоставление государственного статуса русскому языку. после этого фактически исчезла белорусская независимость и белорусский язык исчез из Беларуси", - сказал Княжицкий.
По его словам, то, что делает сейчас так называемая новая команда новых лиц, это попытка отодвинуть Украину от Европы. Украинский язык как основа нации - это лучшая защита от российской агрессии.
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