Новая команда "новых лиц" хочет отодвинуть Украину от Европы, - Княжицкий

15 июля, 2019, 20:25

Украинский язык как основа нации - это лучшая защита от российской агрессии

Об этом во время телемарафона "Стоп реванш" телеканалов Еспресо, Прямого и 5 канала заявил глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Он прокомментировал заявления, прозвучавшие со стороны окружения президента Владимира Зеленского о пересмотре языкового законодательства.

"Заявления так называемой новой команды "новых лиц" мотивированы тем, что для Путина очень важно доказать, что украинцы и россияне - это один народ. Якобы нет украинцев, нет украинского языка. То, что делает сейчас Зеленский, очень сильно напоминает то, что делал Лукашенко после прихода к власти. Он провел референдум, и одним из вопросов на нем было предоставление государственного статуса русскому языку. после этого фактически исчезла белорусская независимость и белорусский язык исчез из Беларуси", - сказал Княжицкий.

По его словам, то, что делает сейчас так называемая новая команда новых лиц, это попытка отодвинуть Украину от Европы. Украинский язык как основа нации - это лучшая защита от российской агрессии.