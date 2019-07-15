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Espreso.tvОбществоНадо объединиться для противодействия реваншу, - Порошенко

Надо объединиться для противодействия реваншу, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, как дать отпор попыткам российского реванша

Об этом во время телемарафона "Стоп реванш" телеканалов Еспресо, Прямого и 5 канала заявил пятый президент Украины Петр Порошенко .

"Угроза именно капитуляции сегодня нависла над Украиной", - заявил Порошенко.

Порошенко объяснил, что когда речь идет о например, переименовании улиц - это принципиальный вопрос. Ведь Бандера - это символ Украины.

"Принял суд решение о переименовании проспекта Бандеры в проспект Московский - это два символа. Бандера является символом и Москва является символом. Только Бандера - символ Украины, а Москва является символом другого государства", - сказал он.

Порошенко добавил, что их политсила не допустит реванша: "И поэтому наша команда обратилась немедленно к своей фракции в Киевсовете и на ближайшее заседание Киевсовета будут внесены решения о повторном наименовании проспектов в честь выдающихся украинцев. Мы не допустим реванша".

По словам Порошенко, его политсила приложила также усилия, чтобы в избирательных списках не было Кузьмина, Шария или Онищенко.

"Наша команда обратилась в ЦИК и обратилась в суд, чтобы в избирательных бюллетенях не было фамилий этих одиозных политиков, которые являются соратниками Януковича, причастных начиная от принятия законов 16 января и заканчивая расстрелами на Майдане", - добавил Порошенко.

Порошенко отметил, что если украинцы хотят сохранить государство и направленность на евроинтеграцию, то именно "в парламенте украинские государственники должны дать отпор российскому агрессору".

"Мы должны объединиться 21 июля", - подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, только доверие и поддержка 21 июля поможет противодействовать реваншу.

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