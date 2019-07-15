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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине открыли памятник двум самым молодым погибшим героям Небесной Сотни

На Тернопольщине открыли памятник двум самым молодым погибшим героям Небесной Сотни

В райцентре Збараж на Тернопольщине открыли памятник жителям района Устиму Голоднюку и Назарию Войтовичу, погибшим на Майдане 20 февраля 2014 года

Об этом сообщает Укринформ.

"Мой сын Назарий имел 17 лет, когда пуля оборвала его жизнь ... А Устим из Збаража - на 3 года старше. В память о сыне вместе с неравнодушными людьми в семейном доме, в комнате Назария, мы основали художественную резиденцию. В ее мастерских уже несколько лет молодые художники могут профессионально развиваться и создавать свои проекты. Это тоже своеобразный памятник, как и этот, возникший в Збараже совместными усилиями общественности, патриотов", - сказал отец Назария.

Справка:

Устим Голоднюк родился в 1994 году в Збараже. Участник евромайдана, боец 38 сотни самообороны Майдана. Погиб 20 февраля 2014 года в результате огнестрельного ранения в голову. Похоронен в Збараже. 20 февраля 2015 года Устиму Голоднюку присвоено звание Героя Украины посмертно.

Назарий Войтович родился в 1996 году в селе Майское Збаражского района. Был самым молодым участником евромайдана. 20 февраля во время противостояния на Майдане парня убили из огнестрельного оружия. Звание Героя Украины посмертно удостоен 21 ноября 2014.

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