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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине предприниматель стал виновником ДТП: погибла женщина, ее ребенок в реанимации, есть другие пострадавшие

На Полтавщине предприниматель стал виновником ДТП: погибла женщина, ее ребенок в реанимации, есть другие пострадавшие

На Полтавщине на трассе Полтава-Диканька произошло ДТП, в котором погибла женщина 1980 года рождения и пострадали еще четыре человека, в том числе 12-летний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Авария произошла 13 июля около 18:00. Между селом Бричковка и селом Сорочин Яр произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ-21099. За рулем Toyota находился местный предприниматель, основатель группы проектов "Содержание" (местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин) Алексей Сердюков.

"Громадське" называет Сердюкова председателем областной организации партии "Слуга народа". В то же время полтавское издание "Полтавщина" сообщает , что Сердюков в течение последнего времени занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрия Налетова.

Сердюков признал себя виновником смертельной аварии, о чем написал в Facebook.

"За рулем автомобиля был я, Елена сидела сзади. Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Дело был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность. у меня перелом таза, Елена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать, чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - пообещать взять на себя все расходы, связанные с лечением и другими затратами, связанными с ситуацией и лечением других пострадавших ", - написал Сердюков.

На видео с видеорегистратора водителя, который ехал позади, можно увидеть, что Toyota пошла на обгон за автомобилем, который также начал обгон и еще не завершил маневр. Водитель Toyota, увидев встречные автомобили, затормозил, но вместо повернуть вправо, отвернул влево - столкнулся в лоб с ВАЗ-21099.

В полиции отметили, что в Toyota находились мужчина 1988 года рождения и женщина 1986 г.р., А в салоне ВАЗ-21099 - мужчина 1978 г. р., женщина 1980 г.р. и ее 12-тилетняя дочь. Всех пятерых госпитализировали, однако через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее дочь сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии находится водитель "ВАЗ -21099".

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