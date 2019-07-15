На новой банкноте в 50 фунтов будет Алан Тьюринг - ученый, который взломал Энигму

15 июля, 2019, 15:51

Банк Англии объявил, что на новой банкноте в 50 фунтов стерлингов будет изображен выдающийся математик Алан Тьюринг, который считается отцом компьютерной науки и искусственного интеллекта

Всего было 998 кандидатур, из которых отобрали 12. Финальное решение принял глава Банка Англии Марк Карни, сообщается на сайте британского регулятора.

"Тьюринг был выдающимся математиком, чья работа оказала огромное влияние на то, как мы живем сегодня. Вклад Алана Тьюринга - отца информатики и искусственного интеллекта, а также героя войны - был дальновидным и новаторским. Тьюринг - гигант, на плечах которого сейчас стоит многое", - отметил Карни.

Тьюринг наиболее известен тем, что во времена Второй мировой войны раскрыл код немецкой шифровальной машины Энигма. Он также создал теоретические основы для современного компьютера и для работы над искусственным интеллектом.

В 1952 году гомосексуал Тьюринг был арестован и подвергнут уголовному преследованию за связь с 19-летним парнем. Ему предоставили выбор между принудительной гормональной терапией, призванной подавить либидо, или тюремным заключением. Ученый выбрал первое. В 1954 году Тьюринг совершил самоубийство. В 2013 году специальным указом королевы Елизаветы Второй Тьюрингу было даровано посмертное помилование.