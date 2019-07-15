На Донбассе ранен боец ООС, украинские военные дали отпор вражеским диверсантам
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Раненный военный был эвакуирован в медицинское учреждение, состояние его здоровья пока удовлетворительное.
В целом оккупанты с начала суток обстреляли Объединенные силы в районе Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, около Широкино - из стрелкового оружия, возле Водяного - из гранатометов, стрелкового оружия и 82-мм минометов, под Новоалександровкой - с 120-мм и 82-мм минометов.
Кроме того, ночью около 2:30 украинские военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы составом до 4 человек, которая двигалась в направлении Водяного. После приближения врага на выгодную дистанцию украинские военные вступили в бой с оккупантами, после чего боевики быстро отступили. Потери террористов пока уточняются. На месте боестолкновения бойцы ООС обнаружили остатки гранатомета РПГ-7В и поврежденный автомат АК-74. Из украинских бойцов во время боестолкновения никто не пострадал.
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