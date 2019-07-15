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Espreso.tvОбществоМы стали свидетелями люстрации достоинства и реставрации низости, - Вятрович

Мы стали свидетелями люстрации достоинства и реставрации низости, - Вятрович

Россия понимает, что украинское законодательство о декоммунизации, люстрации, о защите государственного языка создает такую Украину, которую Кремль никогда не сможет проглотить

Об этом во время телемарафона "Стоп реванш" телеканалов Еспресо, Прямого и 5 канала заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Мы стали свидетелями того, что можно назвать люстрацией достоинства и реставрацией низости. Эти два месяца это действительно системное наступление на достижения того, что мы сделали за последние 5 лет. Это нельзя назвать внутренним реваншем, потому что в действительности это российский реванш. Он имеет два сценария: один внутриукраинский, а второй внешнеполитический. Они идут в унисон. В Украине находятся такие политические силы, которые являются исполнителями российского сценария", - заявил Вятрович.

По его словам, Россия прекрасно понимает, что украинское законодательство о декоммунизации, люстрации, о защите государственного языка создает такую Украину, которую Кремль никогда не сможет проглотить. Поэтому мы являемся свидетелями наступления на достижения последних 5 лет.

Вятрович пояснил, что эти попытки стали возможными, потому что со стороны новой власти мы или ничего не слышим о таком наступлении или от окружения Зеленского слышим о региональных языках, о возвращении к закону Кивалова-Колесниченко, о критике политики декоммунизации.

 

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