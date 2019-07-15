Малиновский заключит 5-летнее соглашение с "Аталантой"
15 июля, 2019, 13:38
Итальянская "Аталанта" подготовила для украинского полузащитника "Шенка" Руслана Малиновского 5-летний контракт
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, украинец Руслан Малиновский может заключить с "Аталантой" контракт на 5 лет. Утром Малиновский начал прохождение медобследования, после чего должен отправиться в расположение команды.
Также подтверждается информация о сумме трансфера в 13 млн евро.
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