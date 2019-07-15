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Espreso.tvСпортМалиновский заключит 5-летнее соглашение с "Аталантой"

Малиновский заключит 5-летнее соглашение с "Аталантой"


фото: 1927.kiev.ua
Итальянская "Аталанта" подготовила для украинского полузащитника "Шенка" Руслана Малиновского 5-летний контракт

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, украинец Руслан Малиновский может заключить с "Аталантой" контракт на 5 лет. Утром Малиновский начал прохождение медобследования, после чего должен отправиться в расположение команды.

Также подтверждается информация о сумме трансфера в 13 млн евро.

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