Малиновский заключит 5-летнее соглашение с "Аталантой"

15 июля, 2019, 13:38

Итальянская "Аталанта" подготовила для украинского полузащитника "Шенка" Руслана Малиновского 5-летний контракт

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, украинец Руслан Малиновский может заключить с "Аталантой" контракт на 5 лет. Утром Малиновский начал прохождение медобследования, после чего должен отправиться в расположение команды.

Также подтверждается информация о сумме трансфера в 13 млн евро.