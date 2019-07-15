Луценко сходил на допрос в НАБУ в связи с делом майдановца Бубенчика
Соответствующее видео обнародовала ГПУ.
Луценко отметил, что его задачей было обеспечить эффективное ведение следствия. "В случае неэффективного ведения следствия в соответствии со статьей 37 УПК, генпрокурор вправе поменять группу прокуроров, чем я и воспользовался", - пояснил генпрокурор.
Луценко также отметил, что существует закон Украины об амнистии участников мирных собраний на Майдане, который запрещает следственным и прокурорам проводить расследования и выдвигать обвинения участникам мирных собраний на площади.
"Адвокаты "беркутов" и Януковича просто хотят напомнить о себе. Не знаю, что на них повлияло, летняя жара или похолодание, но рассматриваю сегодняшнее их шоу исключительно в их заробитчанской плоскости. С юридической точки зрения, любой руководитель, в том числе и генпрокурор, имеет неоспоримое право формировать группы прокуроров. Я это делал и буду делать, чтобы следствие было объективное, беспристрастное, эффективное. И никаким образом те, кто защитил нашу страну на Майдане, не получал надуманных в кремле и прокремлевскими силами обвинений", - добавил он.
Вместе с тем, генпрокурор отметил, имеет предупреждение о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопрос допроса и ответа не имеет права.
"Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения", - подчеркнул он.
Он уточнил, что поменял прокуроров по делу из-за "неэффективности следствия".
"Генпрокурор любых лет независимости Украины, собственно и до того, и в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется", - подчеркнул он.
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