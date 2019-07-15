Луценко сходил на допрос в НАБУ в связи с делом майдановца Бубенчика

15 июля, 2019, 18:40

Генеральный прокурор сходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в связи с передачей им резонансного дела против участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров

Соответствующее видео обнародовала ГПУ.

Луценко отметил, что его задачей было обеспечить эффективное ведение следствия. "В случае неэффективного ведения следствия в соответствии со статьей 37 УПК, генпрокурор вправе поменять группу прокуроров, чем я и воспользовался", - пояснил генпрокурор.

Луценко также отметил, что существует закон Украины об амнистии участников мирных собраний на Майдане, который запрещает следственным и прокурорам проводить расследования и выдвигать обвинения участникам мирных собраний на площади.

"Адвокаты "беркутов" и Януковича просто хотят напомнить о себе. Не знаю, что на них повлияло, летняя жара или похолодание, но рассматриваю сегодняшнее их шоу исключительно в их заробитчанской плоскости. С юридической точки зрения, любой руководитель, в том числе и генпрокурор, имеет неоспоримое право формировать группы прокуроров. Я это делал и буду делать, чтобы следствие было объективное, беспристрастное, эффективное. И никаким образом те, кто защитил нашу страну на Майдане, не получал надуманных в кремле и прокремлевскими силами обвинений", - добавил он.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, имеет предупреждение о неразглашении данных досудебного следствия, поэтому точно цитировать вопрос допроса и ответа не имеет права.

"Но в целом, это дело не имеет никакого юридического значения", - подчеркнул он.

Он уточнил, что поменял прокуроров по делу из-за "неэффективности следствия".

"Генпрокурор любых лет независимости Украины, собственно и до того, и в любой стране, имеет право менять группу прокуроров. Порядок определения эффективности/неэффективности действующим законодательством не определяется", - подчеркнул он.