Количество должников в госреестре выросло вдвое с 2016 года. Кому украинцы должны больше всего
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
По состоянию на 2016-й год в в Единый реестр должников попало более 516 тыс. должников, в 2017-м - 1,2 млн, в 2018-м - еще 1,4 млн. А с начала 2019-го - уже более 1 млн должников, говорится в сообщении.
В реестр попадают физические и юридические лица, которые:
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проиграли суд и не выполнили его решение;
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не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);
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не выплачивают алименты;
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не выплатили вовремя кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.
Больше всего должников в Приватбанке - более 113 тыс. человек.
Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев.
На третьем месте - "Первый Украинский банк", которому задолжало 20 000 человек.
В государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в налоговой столицы (6 тыс. человек).
"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости)", - отмечается в сообщении.
Также это может повлиять на решение работодателя при трудоустройстве.
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