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Espreso.tvОбществоКоличество должников в госреестре выросло вдвое с 2016 года. Кому украинцы должны больше всего

Количество должников в госреестре выросло вдвое с 2016 года. Кому украинцы должны больше всего

За последние полгода более 1 млн украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников. С 2016 года их количество выросло более чем вдвое

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

По состоянию на 2016-й год в в Единый реестр должников попало более 516 тыс. должников, в 2017-м - 1,2 млн, в 2018-м - еще 1,4 млн. А с начала 2019-го - уже более 1 млн должников, говорится в сообщении.

В реестр попадают физические и юридические лица, которые:

  • проиграли суд и не выполнили его решение;

  • не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

  • не выплачивают алименты;

  • не выплатили вовремя кредит - банк взимает задолженность через нотариуса.

Больше всего должников в Приватбанке - более 113 тыс. человек.

Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев.

На третьем месте - "Первый Украинский банк", которому задолжало 20 000 человек.

В государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в налоговой столицы (6 тыс. человек).

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости)", - отмечается в сообщении.

Также это может повлиять на решение работодателя при трудоустройстве.

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