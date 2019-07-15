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Espreso.tvМирКачиньский заявил, что уйдет в отставку в 2023 году

Качиньский заявил, что уйдет в отставку в 2023 году


фото: REUTERS
Лидер польской правящей правоконсервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил в воскресенье, что планирует уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера в 2023 году

Об этом сообщает New York Times.

Ярослав Качиньский - парламентарий без должности в правительстве, но в то же время мощный политик Польши, который формирует политику страны.

70-летний Качиньский заявил, что "через четыре года кто-то другой станет на мое место", объяснив это своим возрастом.

Качиньский отверг обвинения в "диктаторской" политике.

"Это чушь", - сказал Качиньский. "Если бы была диктатура, не было бы никакой оппозиции", и никакой публичной критики партии, сказал он.

"Мы островом свободы в Европе", - добавил политик.

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