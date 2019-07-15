InformNapalm раскрыл данные еще троих военных РФ, участвовавших в аннексии Крыма

15 июля, 2019, 15:25

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали данные об участии в агрессии против Украины еще троих российских военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, РФ

Об этом сообщается на сайте InformNapalm.

Двести тридцать четвертый десантно-штурмовой полк (в / ч 74268, дислокация - г.. Псков, РФ) входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего InformNapalm раскрыл более 10 эпизодов с фактами участия военных этой дивизии в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.

"Новое расследование показывает, что военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину и они выполняли преступный приказ на территории другого государства, за это они и были награждены соответствующими медалями", - сообщил InformNapalm.

В частности, в расследовании отмечается, что российский военный Денис Лаугин 9 марта 2014 г. опубликовал в своем фотоальбоме снимок, на котором он зафиксирован в вагоне поезда. Подпись под фото: "Едем, едем ...".

Следующую фотографию он загрузил в свой фотоальбом 21 мая с комментарием: "Возвращаемся (пока, Украина ....)". А уже 26 июня 2014 г. в альбоме Дениса Лаугина появилась фотография удостоверения к медали за оккупацию Крыма.

Лаугин Денис Александрович 1994 года рождения проживает в Московской области (город Истра), где и закончил ПТУ. "Удостоверение к награде является доказательством того, что служил в 234-м десантно-штурмового полка, в / ч 74268, дислокация - г.. Псков, РФ", - сообщают волонтеры.

В друзьях у Лаугина расследователи нашли еще одного десантника - Андрея Сергеевича Болотова из Воронежа. Болотов опубликовал фото того самого лагеря с подписью "Лагерь Струги Красные".

"Лаугин и Болотов очевидно вместе находились в этом лагере зимой 2014 года, о чем свидетельствуют даты публикации фотографий. Поселок городского типа Струги Красные расположен в Псковской области. В альбоме Андрея Болотова тоже есть фото с медалью за оккупацию Крыма", - отмечается в сообщении.

В списке друзей Болотов обозначил как сослуживца Александра Рахманина, который на своей странице указал, что служил в 234-м десантно-штурмовом полке (234 ДШП).

Александр Рахманин родом из г. Льгов, живет в г.. Железногорск, на своей странице в заметках написал: "Поехал в Украину 07.03.14".

"Больше упоминаний об участии в агрессии против Украины на страницах Александра Рахманина мы не нашли, хотя и пересмотрели оба его профиля в соцсети "ВКонтакте "и один в" Одноклассниках ". Однако доказательства предоставила его сестра Юлия Коньшина-Рахманина. Она опубликовала фото брата с медалью за оккупацию Крыма.