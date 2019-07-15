Huawei собирается уволить сотни работников в США - WSJ

15 июля, 2019, 10:42

Китайская комания Huawei планирует уволить "сотни" сотрудников дочерней компании по исследованию и разработке технологий в США

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В американской "дочке" Huawei Futurewei Technologies работают около 850 сотрудников - лаборатории компании находятся в Техасе, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.

Точное количество запланированных увольнений неизвестно, однако WSJ говорит о "сотнях" людей. Некоторым гражданам Китая, работающим в компании, предложили вернуться в Китай и перейти на работу в другие структуры Huawei.

Huawei отказалась комментировать сокращение изданию.

WSJ пишет, что увольнения связаны с запретом для Huawei на работу с американскими компаниями, который власти США ввели в мае 2019 года.

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