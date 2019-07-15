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Espreso.tvОбществоHuawei собирается уволить сотни работников в США - WSJ

Huawei собирается уволить сотни работников в США - WSJ


фото: REUTERS
Китайская комания Huawei планирует уволить "сотни" сотрудников дочерней компании по исследованию и разработке технологий в США

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В американской "дочке" Huawei Futurewei Technologies работают около 850 сотрудников - лаборатории компании находятся в Техасе, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.

Точное количество запланированных увольнений неизвестно, однако WSJ говорит о "сотнях" людей. Некоторым гражданам Китая, работающим в компании, предложили вернуться в Китай и перейти на работу в другие структуры Huawei.

Huawei отказалась комментировать сокращение изданию.

WSJ пишет, что увольнения связаны с запретом для Huawei на работу с американскими компаниями, который власти США ввели в мае 2019 года.

Читайте также: Шпионаж или конкуренция? Почему мир запрещает Huawei и за что арестовали финдиректора компании

  • Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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