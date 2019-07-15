Huawei собирается уволить сотни работников в США - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В американской "дочке" Huawei Futurewei Technologies работают около 850 сотрудников - лаборатории компании находятся в Техасе, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.
Точное количество запланированных увольнений неизвестно, однако WSJ говорит о "сотнях" людей. Некоторым гражданам Китая, работающим в компании, предложили вернуться в Китай и перейти на работу в другие структуры Huawei.
Huawei отказалась комментировать сокращение изданию.
WSJ пишет, что увольнения связаны с запретом для Huawei на работу с американскими компаниями, который власти США ввели в мае 2019 года.
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- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei.
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Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
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Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчам безопасности и другим популярным сервисам, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
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Впоследствии правительство США отсрочило санкции против Huawei.
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