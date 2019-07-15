Грузинские дипломаты предупреждали власть об опасности "православных депутатов" из РФ, - документ

15 июля, 2019, 13:55

В распоряжении СМИ появилась переписка дипломатов, из которой понятно, что дипломатический корпус еще два года назад предупреждал правительство о "православных" депутатах РФ, которые привели к протестам в Тбилиси

Об этом сообщает Rustavi2.ge.

Тогдашний посол Грузии в Ватикане Тамар Грдзелидзе пишет, что выступления представителя партии власти "Грузинская мечта", депутата Захарии Куцнашвили на якобы православном форуме опасны и бьют по национальным интересам страны.

Так, Грдзелидзе писала письмо заместителю министра иностранных дел Вато Махароблишвили в 2017 году. Дипломат критиковала Куцнашвили за то, что он выступал на ассамблее на русском, а не на родном языке, как другие спикеры.

Куцнашвили поблагодарил патриарха Кирилла за то, что якобы, несмотря на признание оккупированных территорий Россией, он в молитвах вспоминал их вместе с Грузией.

"Господин Захария говорил о христианских путях преодоления глобального кризиса. Он заявил, что на выходе из кризиса нам поможет именно христианский подход, и для этого он назвал три фактора. Затем он говорил на тему беженцев и тяжелого положения вынужденно перемещенных лиц в Грузии. Его дискурс строился на диалектическом подходе к оккупированным территориям Грузии в российской действительности: российское государство признает независимость Абхазии и Цхинвали от Грузии, а Московская патриархия продолжает признавать юрисдикцию автокефальной Церкви Грузии на этой террито и. В этом контексте господин Захария поблагодарил патриарха Кирилла", - отмечала в письме Грдзелидзе.

В письме говорится, что в личной беседе с Захарией посол попыталась доказать, что де-факто ситуация в Абхазии гораздо сильнее отличается от заявлений Московской патриархии, якобы она признает пребывания Абхазии в юрисдикции Грузии. Вместе с тем, патриарх Кирилл шлет привет так называемом правительства Осетии.

"С учетом того, что патриарх Кирилл считается неотъемлемой частью правительства России, трудно слышать слова благодарности в его адрес от представителя руководящей команды Грузии", - отметила она.

Грдзелидзе вспомнила ситуацию, когда депутат РФ Константин Затулин, участвующий в религиозном собрании, подробно рассказывал о миротворческой роли России в мире, в частности в Сирии.

"За эти годы ассамблея не особо изменилась, ее возглавляют российские и греческие депутаты. Она проводится регулярно в разных странах. Депутаты используют этот форум, чтобы зафиксировать позиции своих стран. Например, член Думы РФ Константин Затулин вчера подробно говорил о миротворческой роли России в мире и особенно в Сирии, где люди уже возвращаются в свои дома ", - отмечается в письме.