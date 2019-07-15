Грузинские дипломаты предупреждали власть об опасности "православных депутатов" из РФ, - документ
Об этом сообщает Rustavi2.ge.
Тогдашний посол Грузии в Ватикане Тамар Грдзелидзе пишет, что выступления представителя партии власти "Грузинская мечта", депутата Захарии Куцнашвили на якобы православном форуме опасны и бьют по национальным интересам страны.
Так, Грдзелидзе писала письмо заместителю министра иностранных дел Вато Махароблишвили в 2017 году. Дипломат критиковала Куцнашвили за то, что он выступал на ассамблее на русском, а не на родном языке, как другие спикеры.
Куцнашвили поблагодарил патриарха Кирилла за то, что якобы, несмотря на признание оккупированных территорий Россией, он в молитвах вспоминал их вместе с Грузией.
"Господин Захария говорил о христианских путях преодоления глобального кризиса. Он заявил, что на выходе из кризиса нам поможет именно христианский подход, и для этого он назвал три фактора. Затем он говорил на тему беженцев и тяжелого положения вынужденно перемещенных лиц в Грузии. Его дискурс строился на диалектическом подходе к оккупированным территориям Грузии в российской действительности: российское государство признает независимость Абхазии и Цхинвали от Грузии, а Московская патриархия продолжает признавать юрисдикцию автокефальной Церкви Грузии на этой террито и. В этом контексте господин Захария поблагодарил патриарха Кирилла", - отмечала в письме Грдзелидзе.
В письме говорится, что в личной беседе с Захарией посол попыталась доказать, что де-факто ситуация в Абхазии гораздо сильнее отличается от заявлений Московской патриархии, якобы она признает пребывания Абхазии в юрисдикции Грузии. Вместе с тем, патриарх Кирилл шлет привет так называемом правительства Осетии.
"С учетом того, что патриарх Кирилл считается неотъемлемой частью правительства России, трудно слышать слова благодарности в его адрес от представителя руководящей команды Грузии", - отметила она.
Грдзелидзе вспомнила ситуацию, когда депутат РФ Константин Затулин, участвующий в религиозном собрании, подробно рассказывал о миротворческой роли России в мире, в частности в Сирии.
"За эти годы ассамблея не особо изменилась, ее возглавляют российские и греческие депутаты. Она проводится регулярно в разных странах. Депутаты используют этот форум, чтобы зафиксировать позиции своих стран. Например, член Думы РФ Константин Затулин вчера подробно говорил о миротворческой роли России в мире и особенно в Сирии, где люди уже возвращаются в свои дома ", - отмечается в письме.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси.
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- В Минздраве Грузии сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали 240 человек, из них 80 - полицейские , более сотни человек находятся в больницах.
- Хартия журналистской этики Грузии заявила, что в результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов.
- Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подает в отставку из-за протестов в Тбилиси.
- Один из лидеров оппозиции, глава партии "Новая Грузия" Вашадзе объяснил жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом власти перед Россией .
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