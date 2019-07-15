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Espreso.tvОбществоГПУ передала в суд еще одно дело о преступлениях против активистов Революции Достоинства

ГПУ передала в суд еще одно дело о преступлениях против активистов Революции Достоинства


фото: REUTERS
ГПУ завершила следствие в отношении экс-заместителя отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Данное лицо обвиняется в превышении власти и служебных полномочий и совершении других преступлений на выполнение преступных приказов вышестоящего руководства, направленных на препятствование проведению митингов, собраний и демонстраций граждан.

Как следствие, подчиненные ему спецподразделения МОТ "Беркут" применили чрезмерное физическое насилие и специальные средства, в том числе с целью запугивания участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 на ул. Институтской, 22.01.2014 года на улицах Михаила Грушевского, Крещатик и Европейской площади, 18.02.2014 на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостного переулка, в результате чего убито 3 участников акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд г. Киева.

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