//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГероини Уимблдона Свитолина и Ястремская поднялись в рейтинге WTA

Героини Уимблдона Свитолина и Ястремская поднялись в рейтинге WTA


фото: Sportclub
По итогам Уимблдонского турнира украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская поднялись в рейтинге лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник 15 июля WTA обнародовала обновленный рейтинг теннисисток. В нем первая ракетка Украины Свитолина поднялась на одну строчку и занимает седьмое место. Свитолина имеет в активе 4638 очков и опередила немку Анжелику Кербер (2875), которая после Уимблдона опустилась на 8 позиций и теперь в списке 13-я. Даяна Ястремская набрала 1619 баллов, опередила Лесю Цуренко и стала второй ракеткой Украины. Ястремская вышла на 34-е место в рейтинге WTA. Леся Цуренко (1556) опустилась на 36-ю строчку (-3), Екатерина Козлова (840) осталась 66-й.

Катарина Завацкий (479) благодаря успешному выступлению во французском Контрексевили Франция поднялась сразу на 63 позиции. 19-летняя украинка впервые в карьере вошла в топ-150, заняв 133-ю строчку.

Рейтинг WTA продолжает возглавлять австралийка Эшли Барти (6605). Второй идет японка Наоми Осака (6377), третьей - чешка Плишкова (6055). Победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп (5933) поднялась с 7-го места на четвёртое.

На Уимблдоне-2019 Свитолина пробилась в полуфинал, Ястремская - в 3 круг. Для обеих украинок это рекордное выступление на турнире.

Топ-10 рейтинга WTA от 15 июля 2019 года:

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать