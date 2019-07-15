Героини Уимблдона Свитолина и Ястремская поднялись в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник 15 июля WTA обнародовала обновленный рейтинг теннисисток. В нем первая ракетка Украины Свитолина поднялась на одну строчку и занимает седьмое место. Свитолина имеет в активе 4638 очков и опередила немку Анжелику Кербер (2875), которая после Уимблдона опустилась на 8 позиций и теперь в списке 13-я. Даяна Ястремская набрала 1619 баллов, опередила Лесю Цуренко и стала второй ракеткой Украины. Ястремская вышла на 34-е место в рейтинге WTA. Леся Цуренко (1556) опустилась на 36-ю строчку (-3), Екатерина Козлова (840) осталась 66-й.
Катарина Завацкий (479) благодаря успешному выступлению во французском Контрексевили Франция поднялась сразу на 63 позиции. 19-летняя украинка впервые в карьере вошла в топ-150, заняв 133-ю строчку.
Рейтинг WTA продолжает возглавлять австралийка Эшли Барти (6605). Второй идет японка Наоми Осака (6377), третьей - чешка Плишкова (6055). Победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп (5933) поднялась с 7-го места на четвёртое.
На Уимблдоне-2019 Свитолина пробилась в полуфинал, Ястремская - в 3 круг. Для обеих украинок это рекордное выступление на турнире.
Топ-10 рейтинга WTA от 15 июля 2019 года:
- 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира.
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