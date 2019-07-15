Финляндия подняла в воздух истребители из-за военных самолетов РФ
15 июля, 2019, 21:27
15 июля были подняты в воздух истребители ВВС Финляндии, чтобы идентифицировать три российских самолета над Балтийским морем
Об этом сообщает "Европейская правда".
"15 июля истребители F / A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Отметили, что воздушное пространство Финляндии не было нарушено.
- Отметим, что Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец - это самый быстрый бомбардировщик среди вооружений РФ; А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления; Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4 ++.
Ilmavoimat toteutti maanantaina 15. heinäkuuta operatiivista lentotoimintaa Suomenlahden ja pohjoisen Itämeren alueelle. Lentotoiminnassa käytettiin myös yliääninopeuksia, minkä seurauksena Etelä-Suomen alueella on kuulunut yliäänipamauksia. #ilmavoimat #valmius- Ilmavoimat (@FinnishAirForce) July 15, 2019
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