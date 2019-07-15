Финляндия подняла в воздух истребители из-за военных самолетов РФ

15 июля, 2019, 21:27

15 июля были подняты в воздух истребители ВВС Финляндии, чтобы идентифицировать три российских самолета над Балтийским морем

Об этом сообщает "Европейская правда".

"15 июля истребители F / A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отметили, что воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

Отметим, что Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец - это самый быстрый бомбардировщик среди вооружений РФ; А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления; Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4 ++.