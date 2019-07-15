ФСБ заявила о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев
15 июля, 2019, 12:26
В крымском погрануправлении ФСБ России сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице двух граждан Украины
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .
Задержанные якобы находились "в федеральном и межгосударственном розыске".
В частности, в ведомстве утверждают, что одного из задержанных "подозревают в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Отмечается, что задержанные украинцы были переданы силовикам. Имена и фамилии украинцев не сообщаются.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко