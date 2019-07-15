ФСБ заявила о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

15 июля, 2019, 12:26

В крымском погрануправлении ФСБ России сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице двух граждан Украины

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .

Задержанные якобы находились "в федеральном и межгосударственном розыске".

В частности, в ведомстве утверждают, что одного из задержанных "подозревают в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отмечается, что задержанные украинцы были переданы силовикам. Имена и фамилии украинцев не сообщаются.