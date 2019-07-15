//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФСБ заявила о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев

ФСБ заявила о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев


фото: frontnews
В крымском погрануправлении ФСБ России сообщают о задержании 15 июля в российском пункте пропуска на админгранице двух граждан Украины

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" .

Задержанные якобы находились "в федеральном и межгосударственном розыске".

В частности, в ведомстве утверждают, что одного из задержанных "подозревают в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отмечается, что задержанные украинцы были переданы силовикам. Имена и фамилии украинцев не сообщаются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать