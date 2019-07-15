//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоFacebook оштрафуют на $ 5 млрд из-за утечки данных - WSJ

Facebook оштрафуют на $ 5 млрд из-за утечки данных - WSJ

Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла решение о штрафе компании Facebook в размере $ 5 млрд

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Основаниями для этого стали события 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отметим, что Facebook уже заплатил $ 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

Читайте также: Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать