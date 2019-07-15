Facebook оштрафуют на $ 5 млрд из-за утечки данных - WSJ

15 июля, 2019, 09:30

Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла решение о штрафе компании Facebook в размере $ 5 млрд

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Основаниями для этого стали события 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отметим, что Facebook уже заплатил $ 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

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