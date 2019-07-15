Это похоже на информационную бомбу и почерк ФСБ, - экс-заместитель главы СБУ об обстреле "112 Украина"

15 июля, 2019, 22:00

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун высказал предположение о заказчиках обстрела телеканала "112 Украина"

Об этом рассказал Виктор Ягун в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

"На самом деле эксперты сразу поняли провокационные намерения этого выстрела", - заявил Ягун.

Добавил, что гордится взвешенной реакцией общества, которая не поддалась на провокации. Кроме того, привел детали, которые наводят на мысль, что обстрел телеканала был спланированной акцией.

"Это была обычная подствольная граната и стреляли с близкого расстояния в 4:00 утра, когда там никого не было. Стреляли по стенке. Стреляли по надписи. Демонстративно. Никаких фактически повреждений, кроме одного стеклопакета. Этот комплекс четко указывает, что не хотели что-то повредить. Хотели информационный повод. Хотели информационную бомбу", - пояснил он.

Отметил, что ситуация напоминает акции, которые "осуществляли по указаниям ФСБ те же поляки в Закарпатье или еще что-либо такое".

"Ну, один почерк, понимаете? Я думаю, что это все шаги одной команды.Я горжусь нашей реакцией и тем, что мы сразу раскусили эту провокацию", - заключил он.