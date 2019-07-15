Экс-нападающий сборной Украины может остаться в Испании

15 июля, 2019, 15:57

Экс-форвард сборной Украины и "Шахтера" Евгений Селезнев может продолжить карьеру в Испании

Об этом сообщает Marca.

Руководство испанской "Малаги" не исключает возможности продолжения сотрудничества с украинцем Селезневым. С 1 июля Селезнев стал свободным агентом, поскольку «Малага» не смогла выйти в ЛА Лигу, а это было условием автоматического продления контракта.

Ранее сообщалось, что Селезнев хочет покинуть "Малагу", за которую в 12 матчах не отметился результативными действиями.