Экс-нападающий сборной Украины может остаться в Испании
15 июля, 2019, 15:57
Экс-форвард сборной Украины и "Шахтера" Евгений Селезнев может продолжить карьеру в Испании
Об этом сообщает Marca.
Руководство испанской "Малаги" не исключает возможности продолжения сотрудничества с украинцем Селезневым. С 1 июля Селезнев стал свободным агентом, поскольку «Малага» не смогла выйти в ЛА Лигу, а это было условием автоматического продления контракта.
Ранее сообщалось, что Селезнев хочет покинуть "Малагу", за которую в 12 матчах не отметился результативными действиями.
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