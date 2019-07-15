//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-нападающий сборной Украины может остаться в Испании

Экс-нападающий сборной Украины может остаться в Испании


фото: zbirna.com
Экс-форвард сборной Украины и "Шахтера" Евгений Селезнев может продолжить карьеру в Испании

Об этом сообщает Marca.

Руководство испанской "Малаги" не исключает возможности продолжения сотрудничества с украинцем Селезневым. С 1 июля Селезнев стал свободным агентом, поскольку «Малага» не смогла выйти в ЛА Лигу, а это было условием автоматического продления контракта.

Ранее сообщалось, что Селезнев хочет покинуть "Малагу", за которую в 12 матчах не отметился результативными действиями.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать