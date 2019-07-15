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Espreso.tvОбществоДоллар и евро начали падать в цене

Доллар и евро начали падать в цене

Доллар подешевел на 4 копейки, евро - на 13 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

В понедельник, 15 июля, 1 $ стоит 25, 76 грн.

1 евро можно приобрести за 28, 99 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там 1 $ покупают за 25,91 грн, продают - 25,97 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,05 грн, продают - 29,16 грн.

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