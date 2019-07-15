Доллар и евро начали падать в цене
15 июля, 2019, 08:33
Доллар подешевел на 4 копейки, евро - на 13 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В понедельник, 15 июля, 1 $ стоит 25, 76 грн.
1 евро можно приобрести за 28, 99 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там 1 $ покупают за 25,91 грн, продают - 25,97 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,05 грн, продают - 29,16 грн.
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