До 300 тыс. грн: государство будет платить компенсации владельцам разрушенного войной жилья, - правительство
Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ в Facebook.
Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен.
Органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут обследовать жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.
Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при ОГА (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.
Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко