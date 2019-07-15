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Espreso.tvОбществоДо 300 тыс. грн: государство будет платить компенсации владельцам разрушенного войной жилья, - правительство

До 300 тыс. грн: государство будет платить компенсации владельцам разрушенного войной жилья, - правительство


фото: osce.org
Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию

Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ в Facebook.

Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен.

Органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут обследовать жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при ОГА (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

 

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