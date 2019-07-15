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Espreso.tvОбществоДо 2050 года количество работающих в Украине сократится на треть - прогноз МВФ

До 2050 года количество работающих в Украине сократится на треть - прогноз МВФ


фото: zarabativaem
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится до 2050 года более чем на треть

Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда.

Населения Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE) стран, за исключением Турции, значительно сократится в течение следующих 30 лет из-за низкой рождаемости и эмиграции.

Как отмечают эксперты фонда, эти изменения будут иметь значительные последствия для экономического роста, уровня жизни и финансовой стабильности и устойчивости.

В частности, фонд прогнозирует, что несмотря на законодательное увеличение возраста выхода на пенсию в этих странах, ожидается снижение числа работающих.

Согласно данным МВФ, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польши и Украины сократится к 2050 году более чем на треть.

И даже в некоторых из более мягких случаев (например, Словакия и Сербия), рабочая сила уменьшится на 20% к 2050 году.

Как отмечается в докладе, политика привлечения мигрантов использовалась в некоторых случаях для решения сезонной нехватки рабочей силы. Например, Чехия, Польша и Словакия недавно упростили процедуры для иностранных работников из отдельных стран, не входящих в ЕС (особенно Украины). Тем не менее, большинство CESEE страны не имеют долгосрочных стратегий для внутренней миграции, считают в МВФ.

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  • Напомним, в отчете ООН говорится, что в 2050 году украинцев будет лишь 36 млн. ООН оценивало населения Украины, включая Крым, в 2017 году в 42,2 млн человек.
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