До 2050 года количество работающих в Украине сократится на треть - прогноз МВФ
Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда.
Населения Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE) стран, за исключением Турции, значительно сократится в течение следующих 30 лет из-за низкой рождаемости и эмиграции.
Как отмечают эксперты фонда, эти изменения будут иметь значительные последствия для экономического роста, уровня жизни и финансовой стабильности и устойчивости.
В частности, фонд прогнозирует, что несмотря на законодательное увеличение возраста выхода на пенсию в этих странах, ожидается снижение числа работающих.
Согласно данным МВФ, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польши и Украины сократится к 2050 году более чем на треть.
И даже в некоторых из более мягких случаев (например, Словакия и Сербия), рабочая сила уменьшится на 20% к 2050 году.
Как отмечается в докладе, политика привлечения мигрантов использовалась в некоторых случаях для решения сезонной нехватки рабочей силы. Например, Чехия, Польша и Словакия недавно упростили процедуры для иностранных работников из отдельных стран, не входящих в ЕС (особенно Украины). Тем не менее, большинство CESEE страны не имеют долгосрочных стратегий для внутренней миграции, считают в МВФ.
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- Напомним, в отчете ООН говорится, что в 2050 году украинцев будет лишь 36 млн. ООН оценивало населения Украины, включая Крым, в 2017 году в 42,2 млн человек.
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