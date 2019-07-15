Для военных встреча с людьми на параде - это самая высокая честь, - Забродский

15 июля, 2019, 20:19

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский рассказал, почему парад на День Независимости важен для военнослужащих и гражданских

Об этом во время телемарафона "Стоп реванш" телеканалов Еспрессо, Прямого и 5 канала заявил пятый президент Украины Петр Порошенко .

"(Парад для военного, - ред,) самая высокая честь, за исключением, государственных наград, - заявил Забродский.

Кроме того, по словам командующего, это возможность показать развитие вооруженных сил украинцам и дать возможность им вживую прикоснуться к армии.

"На парадах новым военным частям и новосозданным, которые уже есть, верховный главнокомандующий вручал боевые знамена. Это тоже был показатель развития. В том числе и вооруженных сил. На парадах, когда подразделения, которые были привлечены, стояли в исходном положении, от желающих подойти, сказать спасибо, сфотографироваться с военнослужащими - нельзя было обиться", - добавил он.

Забродский отметил, что военный парад важен и для армии, и для граждан. Ведь "для гражданских лиц - это возможность увидеть свои Вооруженные силы и не только Вооруженные силы, вблизи. Не в экране телевизора, не прочитать, не услышать от кого-то".

Посмотреть на ребят, образцы техники, которая модернизировалась и обновилась, добавил он.