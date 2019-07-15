Деньги на регулирование миграции у ЕС заканчиваются, - Могерини

15 июля, 2019, 22:59

Высокий представитель ЕС Могерини заявила, что средства трастового фонда, который обеспечивает усилия ЕС с целью регулирования миграционных процессов, заканчиваются

Об этом высокий представитель ЕС заявила в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

"Состоялась дискуссия о внешних факторах миграции. Я увидела положительное отношение со стороны стран-членов о необходимости решать эту проблему более эффективно... Во-первых, мы должны финансировать больше в наш Трастовый фонд, благодаря которому в странах происхождения и транзита осуществляется около 209 проектов на общую сумму в 4 млрд евро... Эти фонды опустошаются, и я призвала страны-члены к активному участию, чтобы предоставить новые ресурсы для продолжения действующих программ", - сказала Могерини.

Она подчеркнула, что такие усилия помогают не только регулировать миграцию и уменьшать количество людей, пытающихся попасть в Европу, но и спасают жизни в пустынях и на море.

По словам представителя ЕС, нехватка средств в Трастовом фонде - это риск для продолжения таких проектов и для приостановления сотрудничества со странами происхождения и транзита миграции, что было бы шагом назад и имело бы негативные последствия.