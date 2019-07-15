День на Донбассе: ранены двое украинских военных
15 июля, 2019, 20:04
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования России обстреливали позиции ООС с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются.
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