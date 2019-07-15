Дело Маркива: итальянцы не хотели провести следственный эксперимент в Украине, - Енин
Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Громадское радио .
По словам Енина, три года назад, когда произошло задержание на территории Италии украинского военнослужащего Виталия Маркива, и Генеральная прокуратура, и Служба безопасности Украины предложили сотрудничество своим итальянским коллегам по этому делу.
"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с нашими итальянскими коллегами, было подписано совместное письмо с предложением создания следственной группы. Мы приглашали итальянских следователей и прокуроров приехать на территорию Украины для того, чтобы исследовать место совершения преступления, не по картам или схемам, а на местности , что добавило бы дополнительные аргументы невиновности Маркива", - сообщил бывший заместитель генпрокурора.
Кроме того, как утверждает Енин, украинская сторона предлагала создать совместную следственную группу, однако никакого ответа на неоднократные устные и письменные обращения не было.
- Напомним, 12 июля итальянский суд в Павии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения.
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