Дело Маркива: итальянцы не хотели провести следственный эксперимент в Украине, - Енин

15 июля, 2019, 21:51

Итальянская сторона не ответила на предложение Украины провести следственный эксперимент на Донбассе в месте, где погиб фотограф Андреа Роккелли, и не шла на контакт по делу против украинского военного Виталия Маркива

Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Громадское радио .

По словам Енина, три года назад, когда произошло задержание на территории Италии украинского военнослужащего Виталия Маркива, и Генеральная прокуратура, и Служба безопасности Украины предложили сотрудничество своим итальянским коллегам по этому делу.

"Мы неоднократно пытались выйти на контакт с нашими итальянскими коллегами, было подписано совместное письмо с предложением создания следственной группы. Мы приглашали итальянских следователей и прокуроров приехать на территорию Украины для того, чтобы исследовать место совершения преступления, не по картам или схемам, а на местности , что добавило бы дополнительные аргументы невиновности Маркива", - сообщил бывший заместитель генпрокурора.

Кроме того, как утверждает Енин, украинская сторона предлагала создать совместную следственную группу, однако никакого ответа на неоднократные устные и письменные обращения не было.