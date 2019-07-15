ЦИК обратится в Верховный суд и обжалует решение по Куницкому
15 июля, 2019, 12:52
Центризбирком обратится в Верховный суд по поводу отмены Комиссией регистрации кандидата на выборах в Раду от партии "Слуга народа" Александра Куницкого
Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко в комментарии общественной сети "Опора".
Он отметил, что Куницкий еще не является кандидатом, поскольку решение суда в законную силу еще не вступило. Радченко заявил, что после решения Верховного суда ЦИК будет решать, регистрировать ли кандадата.
"ЦИК, скорее всего, обратится с апелляцией в Верховный суд", - сказал он.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко