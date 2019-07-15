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Espreso.tvОбществоЦИК обратится в Верховный суд и обжалует решение по Куницкому

ЦИК обратится в Верховный суд и обжалует решение по Куницкому

Центризбирком обратится в Верховный суд по поводу отмены Комиссией регистрации кандидата на выборах в Раду от партии "Слуга народа" Александра Куницкого

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко в комментарии общественной сети "Опора".

Он отметил, что Куницкий еще не является кандидатом, поскольку решение суда в законную силу еще не вступило. Радченко заявил, что после решения Верховного суда ЦИК будет решать, регистрировать ли кандадата.

"ЦИК, скорее всего, обратится с апелляцией в Верховный суд", - сказал он.

 

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