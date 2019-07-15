Более 30 городов Украины присоединились к всеукраинской акции "Язык объединяет"

15 июля, 2019, 10:00

16 июля 2019 года вступает в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Верховной Радой 25 апреля 2019 года. По этому случаю в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Житомире, Одессе, Мариуполе и многих других городах Украины состоится всеукраинская акция под названием "Язык объединяет"

Цель мероприятия - показать нашим оппонентам из страны-агрессора и других стран, что украинцы способны защитить свой язык. Известные украинские исполнители, писатели, поэты, общественные деятели выйдут на сцены 30 городов страны, чтобы еще раз подтвердить важность принятого закона и его историческое значение, рассказывается на официальной странице общественной организации "Всеукраинский демфорум".

Главная сцена акции "Язык объединяет" будет расположена во Львове на площади возле памятника Шевченко.

Организатором концерта выступает общественная организация "Всеукраинский демократический форум".

Мероприятие начнется в 19:30 и продлится до 23:00. Участие в нем примут известные в Украине и за ее пределами артисты Тарас Чубай и группа "Плач Иеремии", вокальная формация "Пиккардийская терция", Оксана Муха, Мария Бурмака, Соломия Чубай с группами "Джалапита" и "Rockoko", Иvan Navi, группа Wszystko.

Репертуар концерта составлен из лучших украинских песен. В нем прозвучат песни композиторов Ярослава Барнича, Владимира Ивасюка, Николая Мозгового, Анатолия Горчинского, Игоря Поклада, Кирилла Стеценко, Виктора Морозова, Тараса Чубая на стихи Василия Симоненко, Богдана Весоловского, Павла Тычины, Юрия Издрыка, Сергея Жадана, Ивана Малковича, Богдана- Игоря Антонича, Марианны Кияновской.

Телевизионную трансляцию мероприятия будут обеспечивать три общенациональных телеканала: "Эспрессо", "5 канал", "Прямой".