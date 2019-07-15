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Espreso.tvОбществоБолее 2 тысяч работников Amazon устроили забастовку из-за зарплаты

Более 2 тысяч работников Amazon устроили забастовку из-за зарплаты


фото: REUTERS
Более 2000 рабочих семи центров Amazon по всей Германии начали забастовку из-за зарплаты по меньшей мере на два дня

Об этом сообщил профсоюз Verdi, передает Reuters .

Девизом забастовок стала фраза "Хватит скидок на наши доходы". Акция начались в ночь на 15 июля и совпала с "прайм-днем" на Amazon, когда американский гигант розничной торговли онлайн предлагает своим "прайм-клиентам" скидки.

Таким образом Amazon столкнулся с длительной борьбой с профсоюзами в Германии для лучшей оплаты труда и условий работников службы логистики, которые начали частые забастовки 2013 года.

Verdi заявила, что забастовки начались в центрах в Верне, Райнберге, Лейпциге, Грабен, Кобленце, а также в двух отделениях в Бад-Херсфельде.

Amazon отмечает, что участие работников в забастовке является ограниченным и не влияет на обеспечение клиентов.

"Компания должна наконец признать коллективные договоры заработной платы для секторов розничной торговли и почтовых заказов", - сказал представитель Verdi.

Verdi также потребовала, чтобы коллективные соглашения стали обязательными для розничного сектора Германии.

Amazon имеет 12 складов в Германии. Также на днях компания заявила, что планирует открыть новый склад в Германии в этом году и создаст более 2800 рабочих мест с постоянными контрактами.

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