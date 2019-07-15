Английский не меньше уровня В1: Минобразования утвердило обязательные условия поступления в вузы на 2023 год

15 июля, 2019, 12:13

Владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для всех абитуриентов, абитуриенты с худшими знаниями будут обязаны пройти языковой месячный интенсив

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

Министерство образования и науки разработало и утвердило Концепцию развития английского языка в университетах. Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов.

Владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления, В2 - для выпуска, часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний", в частности, ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата.

"Дело в том, что все исследования показывают, что экономическое развитие стран очень зависит от знания гражданами английского языка. В этом современном глобальном мире, который связывается экономическими отношениями, научными отношениями в различных сферах, говорят между собой на английском языке в разных странах. Растет важность знания английского языка всеми специалистами. И сегодня, когда мы смотрим на Украину, то с не англоязычных стран Европы, которых 32, мы по уровню знания английского языка находимся на 28 месте из 32. И это свидетельствует о том, что мы уже теряем свой потенциал из-за того, что наши специалисты не знают английского языка ", - сказала Гриневич.

Министр отметила, что это стало предпосылкой для утверждения Концепции развития английского языка в университетах.

Одной из основных проблем английского в университетах Министр назвала уровень, с которым в вуз попадают поступающие - он очень разный. Это одновременно вредит обеим группам - и студентам с низким уровнем, которые не успевают по программе не могут нормально ее усваивать, так и сильным студентам, страдающим от политики "ориентации на более слабого".

Решение только одно - обеспечить вход на уровне В1 всех студентов в начале обучения, отмечают в МОН. Цель - к 2023 году все студенты должны овладеть языком на соответствующем уровне. Для этого концепция предполагает, что до 2023 года уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра.

Концепция предусматривает прохождение обязательного "скринингового" теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, ВНО или стандартизированные иностранные тесты) с целью установления уровня владения языком.

"Если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление к высшему образованию в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1. Обеспечивается равный доступ к этому языковому интенсиву для достижения уровня В1 (очный, дистанционный)", - пояснили в Минобразования.

Помимо прочего, отмечается, что ключевым станет стимулирование преподавания вузами профессиональных дисциплин на английском языке. Для того, чтобы поддерживать уровень владения языком, нужна постоянная практика. Университет - единственное место, где студент может погрузиться в англоязычную среду благодаря именно таким программам.

"Вместе с Британским Советом и другими партнерами мы также разработали рекомендации для высших учебных заведений по преподаванию английского языка в ЗВО в Украине и преподавания профессиональных дисциплин на английском языке", - сообщила Лилия Гриневич.