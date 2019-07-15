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Espreso.tvОбщество15 июля телеканал "Еспресо" покажет марафон "Стоп реванш"

15 июля телеканал "Еспресо" покажет марафон "Стоп реванш"

Сегодня 15 июля, с 19:00 до 21:00 телеканал "Еспресо" покажет марафон "Стоп реванш". Это совместный проект трех информационных телеканалов - "Еспресо", "Прямой" и "5-го канала"

Речь пойдет об угрозах, стоящих перед Украиной, необходимости не допустить ревизии внешнего курса, остановить наступление пятой колонны, противостоять прямой информационной агрессии.

 

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