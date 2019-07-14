В Украине должен быть создан реестр совершающих домашнее насилие, - Кабмин

14 июля, 2019, 15:17

16-й статьей закона о домашнем насилии предусмотрено создание реестра случаев насилия. Пока это выглядит фантастическим. Хотя теоретически такой реестр должен быть связанным с реестром насильников (который еще называют реестром педофилов) из резонансного законопроекта 6607

Те, кто будет находиться в таком реестре, не смогут работать в любых учреждениях и заведениях, где есть дети, рассказала в интервью Зеркалу недели ответственная за противодействие насилию в семье заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, передает Еспресо.TV.

По ее словам, в постановлении по детям Министерство сейчас только собирается прописать пункт о запрете усыновлять, быть родителями-воспитателями, то есть создавать приемные семьи и детские дома семейного типа (ДДСТ), тем, кто совершал насилие по отношению к детям.

Но в будущем подобный реестр обязательно должен появиться, убеждена Федорович.