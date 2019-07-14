//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине должен быть создан реестр совершающих домашнее насилие, - Кабмин

В Украине должен быть создан реестр совершающих домашнее насилие, - Кабмин


фото: quitalcohol.com
16-й статьей закона о домашнем насилии предусмотрено создание реестра случаев насилия. Пока это выглядит фантастическим. Хотя теоретически такой реестр должен быть связанным с реестром насильников (который еще называют реестром педофилов) из резонансного законопроекта 6607

Те, кто будет находиться в таком реестре, не смогут работать в любых учреждениях и заведениях, где есть дети, рассказала в интервью Зеркалу недели ответственная за противодействие насилию в семье заместитель министра социальной политики Наталья Федорович, передает Еспресо.TV.

По ее словам, в постановлении по детям Министерство сейчас только собирается прописать пункт о запрете усыновлять, быть родителями-воспитателями, то есть создавать приемные семьи и детские дома семейного типа (ДДСТ), тем, кто совершал насилие по отношению к детям.

Но в будущем подобный реестр обязательно должен появиться, убеждена Федорович.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать