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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом

В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом


фото: radiosvoboda.org
В партии "Слуга народа" объяснили, почему отказались от использования логотипа с велосипедом и булавой

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, во второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.

В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.

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