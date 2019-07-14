В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом

14 июля, 2019, 08:05

В партии "Слуга народа" объяснили, почему отказались от использования логотипа с велосипедом и булавой

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Об этом заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, во второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.

В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.