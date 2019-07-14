В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом
14 июля, 2019, 08:05
В партии "Слуга народа" объяснили, почему отказались от использования логотипа с велосипедом и булавой
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Об этом заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.
"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, во второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.
В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.
- 13 июля Александр Корниенко заявил, что партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичюса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко.
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