В Киеве грузовик протаранил два автомобиля

14 июля, 2019, 11:55

На столичном бульваре Дружбы народов грузовик MAN протаранил на светофоре два автомобиля

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло на бульваре Дружбы народов. Грузовой MAN протаранил Toyota и Iveco. По предварительной информации, автомобили остановились на светофоре в сторону моста Патона. В этот момент MAN пролетел в полосе общественного транспорта и счесал сторону Toyota, врезался в Iveco, который от удара выбросило на встречку.

К счастью, там не оказалось встречных авто. B дорожном происшествии пострадал водитель MAN. Его с травмами различной степени тяжести забрала "скорая".