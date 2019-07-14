В Киеве грузовик протаранил два автомобиля
14 июля, 2019, 11:55
На столичном бульваре Дружбы народов грузовик MAN протаранил на светофоре два автомобиля
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
ДТП произошло на бульваре Дружбы народов. Грузовой MAN протаранил Toyota и Iveco. По предварительной информации, автомобили остановились на светофоре в сторону моста Патона. В этот момент MAN пролетел в полосе общественного транспорта и счесал сторону Toyota, врезался в Iveco, который от удара выбросило на встречку.
К счастью, там не оказалось встречных авто. B дорожном происшествии пострадал водитель MAN. Его с травмами различной степени тяжести забрала "скорая".
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