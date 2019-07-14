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Espreso.tvКриминалВ Киеве грузовик протаранил два автомобиля

В Киеве грузовик протаранил два автомобиля

На столичном бульваре Дружбы народов грузовик MAN протаранил на светофоре два автомобиля

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло на бульваре Дружбы народов. Грузовой MAN протаранил Toyota и Iveco. По предварительной информации, автомобили остановились на светофоре в сторону моста Патона. В этот момент MAN пролетел в полосе общественного транспорта и счесал сторону Toyota, врезался в Iveco, который от удара выбросило на встречку.

К счастью, там не оказалось встречных авто. B дорожном происшествии пострадал водитель MAN. Его с травмами различной степени тяжести забрала "скорая".

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